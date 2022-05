Sassuolo-Milan: tutte le info sulla vendita dei biglietti per la sfida scudetto

Tantissimi tifosi rossoneri sono già a caccia di un biglietto per la sfida dell’ultima giornata in programma al Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan e che potrebbe incoronare i rossoneri campioni d’Italia. Già dalle prime ore di questa mattina il sito della società neroverde è andato in tilt a causa dei numerosi accessi, poi il primo comunicato con il Sassuolo che stava attendendo l’ufficialità su giorno e orario del match e infine l’ultimo comunicato con alcuni dettagli. Ecco di seguito tutte le info relativa alla prevendita dei biglietti.

Sassuolo-Milan: il comunicato sulla vendita dei biglietti

Attraverso Twitter, il Sassuolo ha dato questo aggiornamento sulla vendita dei biglietti per la sfida di domenica 22 maggio alle ore 18 contro il Milan. Ecco il messaggio:

«Tutte le informazioni relative alla prevendita dei biglietti saranno comunicate all’esito del GOS che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi».

#SassuoloMilan si giocherà domenica 22 Maggio alle ore 18. Tutte le informazioni relative alla prevendita dei biglietti saranno comunicate all’esito del GOS che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi. — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 16, 2022