Inter Correa, il minutaggio del Tucu: poco in campo? confronto con Lautaro

Inter, Joaquin Correa risulta essere il giocatore meno utilizzato dal ct Inzaghi, al momento ancora nessun gol segnato da questo inizio 2022. Ricordiamo tra gli infortuni (quattro) il più lungo al bicipite femorale tra gennaio e febbraio che aggiunti alle varie decisioni del ct, hanno portato Correa a saltare diversi match. Cerchiamo di capire meglio con un confronto dettagliato con gli attaccanti.

Inter, Correa: confronto con Martinez, Lautaro e Dzeko

Scendiamo nel dettaglio e esaminiamo i numeri degli attaccanti del club. Lautaro Martinez risulta essere a quota 2.958′ minuti, Dzeko a 3.318′ mentre Sanchez 1.303′. Secondo le statistiche anche il numero dei gol è molto basso (in totale 4) l’ultimo di Serie A contro l’Udinese. Osservando bene, il Tucu non segna da 6 mesi.

Un lavoro abbastanza altalenante per Joaquin che per riemergere dovrà fare un buono lavoro con l’Empoli e regalare marcature per la questione scudetto. Una occasione sicuramente da non lasciarsi sfuggire, quella contro Andreazzoli.

Obiettivo, vincere contro la squadra toscana

L’obiettivo di Simone Inzaghi è portare i 3 punti a casa contro la squadra toscana e successivamente mettere pressione al Milan. Dopodiché sarà il turno del Cagliari e infine della Sampdoria, due match da studiare per il ct. Domani Correa partirà dall’inizio e cercherà di dare una svolta alla sua stagione e anche una soddisfazione a Inzaghi: che lo ha tanto desiderato e portato a Milano.