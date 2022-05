Festeggiamenti del Milan sopra le righe? Aldo Serena pensa questo

Pioli ce l’ha fatta a vincere il suo primo scudetto alla fine di un testa a testa spettacolare con l’Inter. Per il Milan festeggiamenti sopra le righe, però. Nello specifico lo striscione contro l’Inter con la frase “La Coppa Italia mettila nel cu**” esposto da Maignan e Krunic. Per il Milan non è la prima volta che succede una cosa simile dopo il caso Ambrosini del 2007. Anche Aldo Serena – ex sia di Inter che Milan – ha detto la sua, soprattutto sulla scenetta di Ibrahimovic.

Milan festeggiamenti di dubbio gusto

Lo svedese ha aizzato la folla contro un suo ex compagno, Hakan Calhanoglu con parole di dubbio gusto. Aldo Serena tramite il suo profilo Twitter ha lasciato trasparire il suo pensiero: “Durante i festeggiamenti per le vittorie ho sempre gioito, godendomi il momento senza citare un’altra squadra sopratutto una mia ex. Ho esultato sempre ad un goal anche contro le mie ex squadre, però non le ho mai dileggiate e non ho preso in giro pubblicamente miei ex compagni.”

Per il Milan festeggiamenti sopra le righe o goliardata? La Procura ha aperto un’inchiesta per violazione del Codice di Giustizia Sportivo. Per i calciatori implicati potrebbe anche scattare la squalifica da scontare in campionato oltre ad una semplice multa.