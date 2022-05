Salernitana unita per la salvezza: oltre 30mila tifosi all’Arechi

La sconfitta interna del Cagliari contro l’Inter ha rimesso il destino della Salernitana nelle sue mani. I granata con l’arrivo di Davide Nicola in panchina si sono resi protagonisti di una rimonta strepitosa. In realtà il merito dell’allenatore è stato preceduto dall’ingresso in società di Iervolino come Presidente del club e di Walter Sabatini nel ruolo di DS. A questo punto i tifosi campani sono pronti ad appoggiare la squadra nella sfida decisiva contro l’Udinese.

Salernitana: Stadio Arechi verso il tutto esaurito

I campani nell’ultima partita casalinga della stagione aprono le porte ai propri supporter e questi rispondono alla grande. Lo Stadio Arechi di Salerno è pronto all’invasione, infatti è previsto l’arrivo di oltre 30mila tifosi. Secondo la Gazzetta dello Sport qualora dovessero arrivare poche richieste dal settore ospiti, altri posti potrebbero essere destinati ai tifosi granata per aumentare la loro presenza.

La Salernitana è padrona di se stessa e per gli uomini di Nicola la vittoria vorrebbe dire salvezza matematica. In caso di un pareggio bisognerebbe sperare in una sconfitta o in un pareggio del Cagliari contro il già retrocesso Venezia.