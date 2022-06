Inter, Alex Del Piero su Lukaku: “Tornerà dominante come prima”. L’ex giocatore Alessandro Del Piero parla positivamente del possibile ritorno di Lukaku all’Inter, alla corte di Simone Inzaghi per la stagione di Serie A 2022-23, in partenza nel weekend di Ferragosto.

Del Piero su Lukaku: “Al Chelsea non valorizzato, se torna sarà dominante”

In questi giorni si sta parlando molto di un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter dopo solo un anno al Chelsea, squadra che non è riuscita a tirare fuori il meglio dalle caratteristiche del belga. Alex Del Piero, leggenda della Juventus e grande osservatore del nostro campionato, ha risposto ad una domanda di ESPN proprio sul futuro e sul ritorno in Serie A del Big Rom. Queste le sue parole:

“I Blues non hanno bisogno di Lukaku; per il modo nel quale gioca in Italia, al contrario, può essere ancora decisivo. Al Chelsea non era necessario, per questo è stato spesso mandato in panchina. Anche Tuchel ha fatto la sua parte e ha cercato di sistemare la situazione, ma ormai il danno era già fatto. All’Inter può fare ottime cose, in Italia può essere decisivo fisicamente. Ovvio, ogni ritorno è complicato perchè ci sono aspettative diverse. In ogni caso, scappare dal luogo dove, per ogni ragione, non ti trovi bene, è una cosa che ti dà una energia pazzesca.“