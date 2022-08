Dazn non funziona? Questa è la domanda che si stanno facendo gli utenti nelle ultime ore. Dopo le parole molto forti di Enrico Mentana sui suoi canali social “Dazn, cordialmente: impara a rispettare i clienti” per i disservizi in Lecce-Inter, anche Lazio-Bologna ha dato problemi. E non è stata l’unica, anche in Milan-Udinese ci sono stati disservizi.

Dazn funziona male, gli utenti non ci stanno

Già le scorse annate la piattaforma aveva dato problemi che, purtroppo, non sembrano avere fine. Gli utenti sui social stanno facendo sentire la loro voce: “Non funziona affatto“, “Ridatemi i soldi dell’abbonamento“, “Dazn non è all’altezza” e molti altri. L’inizio delle partite delle 18:30 è coinciso con un down della piattaforma, con utenti che non riuscivano ad entrare e chi già connesso, è stato scollegato. Il problema è generalizzato e non dipende dal dispositivo in quanto arrivano segnalazioni da smartphone, televisione, tablet e computer. Dopo i problemi di ieri, anche la giornata di oggi è stata segnata dallo stesso tipo di disservizi.

Comunicato ufficiale

La situazione sta facendo innervosire gli utenti, infuriati, che minacciano la disdetta dell’abbonamento. Per calmare gli animi, Dazn si è scusata con un comunicato ufficiale: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”.