Serie A, dove vedere Fiorentina-Cremonese: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Sabato 14 agosto, alle ore 18.30, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà la Cremonese di Massimiliano Alvini, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Fiorentina vuole ripartire dal buon campionato disputato nella passata stagione in cui i viola sono arrivati settimi con 62 punti e saranno protagonisti nei playoff di Conference League (andata il 18 agosto e ritorno il 25 agosto). La Cremonese, invece, torna in Serie A dopo ben 26 anni e lo farà contro un avversario importante. I grigiorossi sono reduci dalla vittoria per 3-2 in Coppa Italia contro la Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CREMONESE

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikone, Jovic, Gonzalez. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Milanese, Castagnetti, Bartolomei, Valeri; Okereke, Tsadjout. All. Alvini.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Cremonese, valevole per la 1.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.