Serie A, dove vedere Monza Torino: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Monza Torino: verso il match

Grande attesa per l’inizio del campionato di Serie A. Tra le gare che apriranno la prima giornata della competizione ci sarà la sfida tra il Monza di Stroppa ed il Torino di Juric. Grande entusiasmo attorno al Monza: la squadra neopromossa è stata protagonista di una sessione di calciomercato di primissimo livello, con i colpi piazzati da Adriano Galliani che sembra continueranno fino al termine del calciomercato. Umore diverso nel Torino, complice un clima teso tra allenatore e dirigenza ed una sessione estiva di calciomercato nella quale i tifosi hanno visto andar via due pilastri della storia recente granata, Belotti e Bremer. Gli ultimi due colpi piazzati da Vagnati, Miranchuk e Vlasic, non bastano per placare il malumore della piazza. Ma sarà il campo a parlare; che la Serie A abbia inizio!

Dove vedere Monza Torino: l’orario del match

La sfida tra Monza e Torino andrà in scena sabato 13 agosto alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’U-Power Stadium di Monza.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Monza Torino

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. (Attiva DAZN a partire da 29.99 €/mese. Disdici quando vuoi). Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast.