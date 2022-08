Serie A, dove vedere Torino-Lazio streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Sabato 20 agosto 2022, alle ore 20:45, si disputerà Torino-Lazio all’Olimpico Grande Torino: il match è valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Vittoria per entrambe le squadre alla prima di campionato: i biancocelesti hanno sconfitto il Bologna 2-1 a Roma grazie al solito Ciro Immobile, mentre la squadra di Juric ha dominato il Monza all’U-Power Stadium.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Torino-Lazio, le probabili formazioni: 2^ giornata Serie A

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Milinkovic; Anderson, Immobile, Pedro.

Torino-Lazio streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

Il match Torino-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro oppure 39,99 euro mensili. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.

La gara dell’Olimpico Grande Torino sarà però visibile anche su Sky Sport, e di conseguenza in streaming su Sky Go.