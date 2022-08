Serie A, probabili formazioni Monza Torino: Miranchuk subito dal 1′?

Probabili formazioni Monza Torino: verso il match

Il campionato di Serie A 2022/2023 sta finalmente per avere inizio (un inizio anticipato rispetto al solito, a causa del mondiale che si terrà questo inverno). Tra le partite che apriranno la stagione ci sarà Monza-Torino (SCOPRI QUI DOVE VEDERE IL MATCH). Il Monza di Stroppa cercherà di cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la splendida cavalcata alla promozione in A e dopo l’ottimo mercato svolto dalla dirigenza. Il Torino di Juric proverà a far parlare il campo, mettendo a tacere i malumori e le tensioni interne ed esterne al mondo granata.

Probabili formazioni Monza Torino: le scelte di Stroppa e Juric

QUI MONZA – Fuori per squalifica Lamanna e Machin, Stroppa schiererà il suo Monza con un 3-5-2. In porta Cragno, in difesa Marlon, Ranocchia e Carboni (ancora troppo presto per vedere all’opera il nuovo acquisto Pablo Marì). Sugli esterni spazio a Birindelli e Carlos Augusto. Nella linea di centrocampo Sensi e Valoti si candidano ad una maglia da titolare, mentre resta da sciogliere il dubbio sul terzo centrocampista che sarà scelto tra Pessina e Ciurria. In avanti Caprari al fianco di Mota (ma attenzione a Gytkjær).

QUI TORINO – Escluso dai convocati Lukic (scelta tecnica?). Indisponibili tra infortuni e giocatori messi fuori rosa: Zima, Vojvoda, Seck e Izzo. Squalificato invece Buongiorno. Juric schiererà il Torino con un 3-4-2-1, con Milinkovic Savic tra i pali. In difesa Djidji, Adopo e Rodriguez. Singo e Aina agiranno sugli esterni, mentre a centrocampo Ricci e Linetty detteranno i tempi di gioco. In avanti, a sostegno della punta Sanabria, ci saranno Radonjic e Miranchuk.

Probabili formazioni Monza Torino: lo schieramento in campo

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Ciurria/Pessina, Sensi, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Mota/Gytkjær. All.: Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All.: Juric.