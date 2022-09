Barak: “Possiamo raggiungere grandi obiettivi in questa stagione”

Antonin Barak sembra essersi già cucito la maglia della Fiorentina sulla pelle. L’ex centrocampista del Verona ha sposato in pieno la causa viola e nella prima conferenza stampa tenuta con i nuovi colori, non nasconde l’entusiasmo: “Sono arrivato in un club molto organizzato con una grande idea che sta crescendo e questo mi dà la speranza di crescere e migliorare, dimostrando il mio valore. È un grande salto di qualità”.

Barak non pone limiti alla stagione viola

Il talentuoso centrocampista della nazionale ceca nonostante il suo primo gol con la nuova maglia, non nasconde l’amarezza per il pareggio in Conference League contro il modesto Riga: “Noi creiamo tante occasioni ma dobbiamo essere più concreti e svegli in area. I gol arriveranno, ne sono convinto anche per come vedo lavorare la squadra. Per me è stata una bellissima gioia segnare, ma non sono stato contento per il risultato. Dovevamo chiudere la partita già nel primo tempo”.

Infine il calciatore non fissa un traguardo preciso da raggiungere in questa stagione. Secondo Barak la Fiorentina può conquistare grandi risultati: “Dobbiamo scendere in campo sempre con la mentalità di vincere tutte le partite. Credo che siamo molto forti e possiamo raggiungere grandi obiettivi in questa stagione”.