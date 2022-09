Inter, quanti infortuni! La partita contro la Roma, in programma domani alle 18, sarà già un crocevia importantissimo per i meneghini. Attardata in campionato da tre sconfitte in sette gare (nelle trasferte contro Lazio, Milan e Udinese), la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a recuperare terreno, ma dovrà farlo senza l’aiuto di diversi pilastri.

Inter, infortuni a catena

Nonostante gli sforzi, Romelu Lukaku non ce la farà a recuperare per il match contro i capitolini: il belga potrebbe non riuscire ad andare nemmeno in panchina. All’infortunio del belga si è aggiunto quello di Marcelo Brozovic, rimediato con la Croazia in nazionale: a centrocampo dovrebbe esserci dunque il battesimo del fuoco di Kristijan Asllani.

L’unica buona notizia sul fronte infortuni arriva da Hakan Calhanoglu, che ha ormai smaltito i problemi fisici e ieri ha lavorato in gruppo: per lui è pronta una maglia da titolare a centrocampo. In difesa Francesco Acerbi è favorito su Stefan De Vrij per completare il terzetto con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.