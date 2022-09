Juve-Conte, ritorno possibile? Le certezze non più granitiche intorno a Massimiliano Allegri, forse per la primissima volta davvero in discussione a causa dei risultati deludenti della Juventus, hanno riacceso le voci su un’incredibile possibilità. Ma l’allenatore leccese attualmente al Tottenham, recentemente “ripudiato” da gran parte del tifo bianconero per la firma con l’Inter nel 2019, potrebbe davvero tornare concretamente nella Torino bianconera?

Juve-Conte, suggestione (im)possibile

Attualmente Conte è nel pieno del suo progetto londinese, con un Tottenham rinnovato dalle sue indicazioni e con ambizioni di titolo in Premier League. Proprio dall’Inghilterra, però, arrivano le voci più insistenti su un possibile ritorno dell’allenatore salentino alla Juventus. In particolare è il Daily Star ad alimentare l’indiscrezione sul tecnico, che sarebbe disposto ad ascoltare l’offerta dei bianconeri.

Il contratto di Conte con il Tottenham è in scadenza a giugno. Nel caso le trattative per il rinnovo dovessero andare a rilento o non concretizzarsi affatto, la Juve potrebbe tentare l’inserimento per riportare a casa il tecnico del ritorno ai trionfi nazionali. Una soluzione che avrebbe senz’altro del clamoroso.

Conte, dopo esserne stato capitano da giocatore prima del ritiro nel 2004, ha allenato la Juventus dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti in tre anni e riportando ai bianconeri un titolo che mancava dal 2003.