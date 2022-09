“Zhang vattene” ecco quello che recitano gli striscioni affissi dalla Curva Nord dell’Inter comparsi in tutta Milano. La Curva Nord, che si firma CN69, ha deciso di esporsi apertamente e esprimere il proprio malcontento nei confronti della società, colpevoli di non essere in grado di gestire una squadra come l’Inter.

Zhang mette in vendita l’Inter

Nel frattempo, non è una novità, il presidente Zhang ha messo in vendita l’Inter. Zhang vorrebbe 1,2 miliardi ma le offerte latitano. O meglio, mancano le offerte pari al valore richiesto dal presidente neroazzurro. Il fondo Pif così come Bc Partners si erano fatti avanti con qualche proposta, andata nel dimenticatoio per motivazioni differenti. E a marzo 2023 Zhang sarà presente in tribunale a Milano, chiamato in causa dalle banche creditrici.

Rabbia dei tifosi

La tifoseria dell’Inter, però, non ha aspettato a far sentire la sua voce. Stanchi della gestione della squadra e soprattutto delle sessioni di mercato. Dopo aver vinto lo scudetto con Conte, i tifosi si aspettavano un grande futuro per la squadra e invece, l’estate stessa, sono stati ceduti due pezzi da novanta, Lukaku e Hakimi, sostituiti con maestria da Marotta con Dzeko e Dumfries. E infatti ai dirigenti neroazzurri sono state rivolte parole di elogio, riconoscendo loro un ottimo lavoro. Le colpe della situazione negativa che sta vivendo l’Inter non sono da dare in toto a Simone Inzaghi, bensì alla società. Infatti per Suning solo critiche e nel frattempo anche sui social impazza l’hashtag #zhangvattene.