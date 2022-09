Napoli, Kvaratskhelia: “Inizio fantastico, Spalletti mi ha detto…”

Kvicha Kvaratskhelia è sicuramente il simbolo più evidente del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il georgiano ha stupito tutti in Italia e in Europa e vuole continuare a farlo. Quattro reti per lui in questo avvio di stagione, con due assist e una percentuale mostruosa di occasioni create in rapporto alle azioni d’attacco a cui ha partecipato. Anche con lui De Laurentiis ci aveva visto giusto, vincendo la concorrenza di Juventus e Arsenal per accaparrarsi il georgiano. In una lunga intervista a Geo Team Kvaragol, come lo hanno ribattezzato a Napoli ha dichiarato: “La Serie A è un campionato bellissimo e Napoli è stupenda. La passione per il calcio che c’è là non la trovi da nessun’altra parte. Mario Rui mi ha accolto subito e sto migliorando con l’italiano. Il gruppo e lo staff sono favolosi. Anche con Spalletti ho un ottimo rapporto: mi ha detto che sono forte e che ho un buon dribbling ma devo mettermi di più al servizio della squadra e provare a migliorarmi sempre”.