Esonero Cioffi, tre nomi in lizza per il Verona

Gabriele Cioffi potrebbe pagare a caro prezzo la sconfitta contro la Salernitana. L’allenatore toscano non godrebbe più della fiducia della società e sarebbe vicinissimo all’esonero. Il club gialloblù non è soddisfatto della gestione della squadra e dei scarsi risultati conseguiti in campo, attualmente il Verona è terz’ultimo con soli 5 punti conquistati in 9 partite di Serie A. La società sta già sondando i possibili sostituti e il futuro tecnico potrebbe già sedersi in panchina domenica prossima, nella delicatissima sfida contro il Milan.

Bocchetti tra i possibili sostituti di Cioffi

La dirigenza veneta sta valutando ogni ipotesi e tra queste, nelle ultime ore, prende sempre più piede la pista interna che porta a Bocchetti. Quest’ultimo lo scorso anno è stato il vice di Tudor ma al momento essendo sprovvisto di patentino per allenare in Serie A, dovrebbe essere affiancato da un’altra figura. Tra gli altri nomi presenti sul taccuino del ds Marroccu ci sono quelli di Diego Lopez e Aurelio Andreazzoli. Sembra invece meno percorribile la strada che porta a Davide Ballardini.