Allegri ma non troppo. I tifosi della Juventus sui social stanno esternando la loro disapprovazione nei confronti di Massimiliano Allegri, chiedendo alla società di procedere con l’esonero. Non a caso #allegriout è diventato un trend sui social. La sconfitta contro il Milan ha pesato, molto, ma è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non viene contestata solamente la sconfitta ma il modo con l’undici bianconero parso incapace di reagire ai colpi degli avversari.

Allegri, si va verso l’esonero? I potenziali sostituti

La panchina della Juventus scotta come non mai e la dirigenza sta riflettendo sul da farsi. L’esonero di Allegri costerebbe alla Juventus circa 50 milioni di euro, in virtù del contratto firmato nel 2021, rendendo tutto ancora più difficile. D’altro canto, è innegabile che la squadra allenata da Allegri non ha un’identità ben precisa e sembra non recepire il diktat dell’allenatore. Anche contro il modesto Maccabi Haifa i bianconeri sono parsi spaesati e nella parte finale della partita hanno rischiato il pareggio. E ora si riflette sul potenziale sostituto con i nomi di Montero – soluzione interna – Tuchel e Zidane in auge. Montero verrebbe promosso dall’under 19 alla prima squadra, come successo con Pirlo mentre per gli altri due ci sono delle riflessioni in corso. Sia il tedesco che il francese chiederebbero un ingaggio di circa 10 milioni di euro, complicando il tutto. E, soprattutto, accetterebbero una squadra come la Juve attuale?