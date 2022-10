C’è davvero poco da stare allegri in casa Juventus. La vittoria negli ultimi minuti contro il Lecce firmata Fagioli ha messo nuovamente in mostra le qualità del baby Iling-Junior, autore dell’assist per il compagno e che ora salterà per infortunio le prossime 3 partite. Dopo un periodo magico per lui, con l’incredibile apporto dato nella partita col Benfica e l’assist per Fagioli, sarà ai box fino al Mondiale e quindi tornerà in campo nel 2023. La contusione rimediata negli ultimi minuti contro il Lecce lo terrà fuori per circa 20 giorni.

Iling-Junior: ecco l’entità dell’infortunio

Dopo quello di Vlahovic – in ordine cronologico – Iling-Junior è l’ultimo di una lunghissima serie di calciatori bianconeri fuori per infortunio. Il giovane inglese, rivelazione in casa Juve delle ultime giornate, andrà a fare compagnia in infermieri a Di Maria, Pogba, Chiesa, Bremer, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, Paredes oltre ai giovani Ake e Peeters. Allegri aveva trovato nel classe 2003 una scheggia impazzita in grado di spaccare in due la difesa del Benfica prima e del Lecce poi ma ora dovrà fare a meno anche di lui. In previsione del match contro l’Inter, importantissimo ai fini della classifica e del morale, l’allenatore bianconero dovrà inventarsi qualcosa coi pochi uomini disponibili. Per l’inglese, però, è stato sventato lo spauracchio frattura: gli esami strumentali hanno confermato la contusione, escludendo qualsiasi tipo di frattura.