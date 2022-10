La notizia del pomeriggio è l’assenza di Vlahovic dai convocati contro il Lecce a causa di un infortunio. Già ieri in conferenza Allegri aveva fatto capire che l’attaccante serbo difficilmente avrebbe visto il campo: “All’ultimo momento Vlahovic non ha recuperato da questo persistere di dolore all’adduttore/pube“.

Vlahovic, ennesimo infortunio al pube

Assente nella partita contro il Lecce, Vlahovic potrebbe saltare anche l’Inter a causa dell’infortunio patito. Il numero di indisponibili per la Juve inizia a essere molto lungo con Di Maria, Pogba, Chiesa, Bremer, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, Paredes oltre ai giovani Ake e Peeters. Vlahovic era stato sostituito contro il Benfica al 25′ e in quell’istante ha accusato dei dolori all’adduttore. La situazione in casa Juventus inizia ad essere molto delicata e dopo l’eliminazione in Champions, l’assenza del capocannoniere della squadra non aiuta.

Allegri con gli uomini contati: chi al posto di Vlahovic?

La coperta, come già detto, per l’allenatore bianconero è corta e le scelte sono obbligate. Milik è l’uomo che sostituirà Vlahovic in questo periodo di assenza dai campi, ma attenzione a Kean. L’attaccante ex Everton sembra aver ritrovato la condizione e potrebbe insidiare il polacco. Non è da escludersi, in caso di diagnosi più preoccupante, l’idea di qualche attaccante a parametro zero, con Zaza e Pellè in prima linea.