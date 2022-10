Lanna: “I soldi non ci sono. Arriveranno? non posso saperlo”

Non è di certo uno dei periodi più belli della storia blucerchiata. Marco Lanna, Presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Messaggero della poco piacevole situazione che sta vivendo il club ligure. Se a livello societario la squadra è in piena crisi, in campo non va molto meglio. In attesa che il cambio in panchina inizi a portare i suoi benefici, Dejan Stankovic è subentrato al posto dell’esonerato Giampaolo, la squadra doriana è ultima in classifica. Al momento la Sampdoria ha soli 3 punti ottenuti in 9 giornate (3 pareggi e 6 sconfitte).

Lanna: “Stiamo facendo il possibile per restare in piedi”

La drammatica situazione che si vive in casa Samp è sinteticamente ben espressa dal patron del club. Marco Lanna intervistato ha dichiarato: “Aspettiamo compratori, sì. Quando sono arrivato mi era stato assicurato che entro giugno, con la salvezza, sarebbero arrivati. Siamo ad ottobre. Al momento i soldi non ci sono. Da quello che so, gli arabi li metteranno. Poi, magari non arriveranno o arriveranno chissà quando, non posso saperlo. Noi stiamo facendo il possibile, quasi a costo zero, per restare in piedi.