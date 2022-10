Quello che sembrava essere un sembrava un semplice infortunio, per Lukaku si stava trasformando in un vero e proprio calvario. Assente dal 29 agosto, il gigante belga dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi già sabato sera contro la Fiorentina. Quasi impossibile un suo impiego dal primo minuto, ma sicuramente farà parte dei convocati. E c’è un indizio social: meno di mezz’ora fa la pagina Instagram dell0Inter ha pubblicato un video dove Big Rom abbraccia Simone Inzaghi in allenamento.

Lukaku, smaltito l’infortunio?

Il belga sembra essersi ristabilito completamente dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per circa due mesi. Lukaku vuole mostrare a Inzaghi che l’infortunio ormai è roba vecchia e vuole riprendersi l’Inter. Dopo aver lasciato i neroazzurri l’anno scorso non nel migliore dei modi, Big Rom sa che deve farsi perdonare e vuole farlo a suon di gol. La sua assenza – e i suoi gol – sono mancati alla squadra di Inzaghi che ha visto, fortunatamente, nell’eterno Dzeko un validissimo sostituto. Ora, però, c’è bisogno del contributo di Lukaku. I neroazzurri hanno bisogno di fare un filotto importante di vittorie per risalire la china e il numero 90 non vede l’ora di fare la sua parte.