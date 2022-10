Probabili formazioni Atalanta Fiorentina, viola senza Prandelli in panchina. Nel ‘sunday night’ della 8.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno l’ Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Atalanta-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 2 ottobre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Gasperini e quella di Italiano. La Fiorentina ha vinto le due ultime partite di Serie A contro l’Atalanta dopo aver perso ciascuna delle tre precedenti; l’ultima volta in cui i viola hanno ottenuto più successi consecutivi contro i nerazzurri nella competizione è stata nel febbraio 2016 (otto).

Avvio d’annata decisamente altalenante per la Fiorentina, ferma a nove punti in campionato e che prima dello stop per le Nazionali ha conquistato il suo secondo bottino pieno stagionale regolando 2-0 il Verona. La squadra di Italiano è attualmente nona in classifica con nove punti messi in cascina. Dopo aver indicato dove vedere Atalanta Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.



Atalanta Fiorentina probabili formazioni

QUI ATALANTA

Probabile maglia da titolare per Højlund con Ederson e Malinovskyi a supporto. In corsa anche Lookman, Boga e Pasalic. A centrocampo il duo olandese formato da De Roon e Koopmeiners, con Hateboer e Soppy sugli esterni. Difesa a tre a protezione di Sportiello: Toloi e Okoli al fianco di Demiral.

QUI FIORENTINA

Fiorentina con Kouamé al centro del tridente, affiancato da Ikoné e Sottil: Jovic e Cabral dovrebbero invece partire dalla panchina. Mandragora più di Amrabat nella posizione di regista, mentre Bonaventura e Barak saranno le mezzali. In difesa Igor al fianco di Martinez Quarta e a protezione di Terracciano. Venuti e Biraghi i terzini.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Pasalic; Højlund

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Sottil