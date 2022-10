Roberto Calenda: “Osimhen vuole restare al Napoli”

Roberto Calenda, agente di Viktor Osimhen, ha parlato del suo assistito durante un intervento a Radio Kiss Kiss: “Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore”. I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo e godersi il proprio bomber che non appena tornato dall’infortunio, è andato in rete sia contro l’Ajax in Champions, che contro il Bologna in campionato.

Roberto Calenda: “Osimhen ha un’accordo a lungo termine”

L’agente dell’attaccante nigeriano non ha nascosto le sirene di allarme suonate durante il calciomercato estivo: “Già in estate abbiamo parlato chiaro e niente è cambiato. Qualcuno avrà altri interessi a fare uscire certe voci, tipo la cantonata del fatto che fosse in partenza, ma noi siamo sempre stati chiari: Osimhen vuole il Napoli e giocare la Champions coi compagni che si è conquistato sul campo”. Infine Roberto Calenda ha chiuso il suo intervento tranquillizzando i tifosi partenopei: “Ha un accordo a lungo termine, ma anche se il mercato è dinamico la nostra volontà è di fare bene con il Napoli”.