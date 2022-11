Adl esalta la squadra: “Il mio Napoli migliore”

Aurelio De Laurentiis è su di giri per l’andamento stagionale del Napoli e non nasconde la sua soddisfazione per il primo posto in classifica. Il presidente della società partenopea dopo la vittoria per 3 a 2 sull’Udinese, attraverso il suo account Twitter scrive: “Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza“. Adl quest’anno è più attivo del solito sui social e segue spesso la squadra, esaltandone i risultati e il gioco.

Adl ringrazia squadra e staff

Il patron del Napoli non dimentica di ringraziare i protagonisti di questa prima trionfale parte di stagione: “Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la “squadra” gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!!”.