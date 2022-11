Bennacer, rinnovo in vista: la conferma arriva da Maldini. E Leao…

Ismael Bennacer, rinnovo in vista. Nella prossima settimana il centrocampista francese – naturalizzato algerino – discuterà con il Milan del prolungamento contrattuale. I segnali positivi sembrano esserci tutti: l’ex empolese e i rossoneri proseguiranno le loro strade insieme. Un epilogo che sembrava tutt’altro che scontato un mese fa, quando le distanze tra richiesta del giocatore e offerta della società erano piuttosto ampie. Distanze che adesso paiono azzerate, con il club rossonero che ha rivisto la proposta in modo sostanzioso.

Bennacer, rinnovo a un passo: incontro a breve con il Milan

“Ci stiamo lavorando e avremo la possibilità di parlare, con lui e i suoi agenti, in questi giorni” – queste le parole del direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini. Sul rinnovo del centrocampista sembra esserci stata una netta evoluzione rispetto ad un mese fa. Il numero 4 del Milan dovrebbe prolungare fino al 2027, con ingaggio addirittura triplicato rispetto a quello attuale.

L’ex capitano rossonero ha parlato anche della situazione di Rafael Leao: “Quando sarà il momento ci incontreremo, quando ci sarà da prendere una decisione la prenderemo. Adesso fare previsioni è difficile. L’idea era quella di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per i giocatori che sono andati in Qatar, in questo caso per Leao, ma non è stato possibile” – ha dichiarato. Il portoghese sarà uno dei giocatori più attesi della rassegna iridata in Qatar con il suo Portogallo.

I rinnovi di Bennacer e Leao, ormai due pilastri inamovibili del Milan di Pioli, sarebbero fondamentali per consolidare le basi di un progetto che da due anni sembra ormai solido e ben avviato. Dopo si penserà alle valutazioni sugli altri contratti in scadenza nell’estate 2023. Si tratta di quelli di Brahim Diaz, Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Ciprian Tatarusanu, Antonio Mirante e Tiemouè Bakayoko. Senza contare le decisioni sui riscatti di Sergino Dest e Aster Vranckx.