Serie A, dove vedere Milan Spezia: diretta tv e streaming Dazn o Sky?

Dove vedere Milan Spezia: verso il match

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della tredicesima. In questo turno di campionato il Milan di Stefano Pioli ospiterà lo Spezia di Luca Gotti. I rossoneri, freschi del passaggio del turno in Champions League, si preparano ad affrontare le ultime partite prima della sosta per il Mondiale, partite sulla carta tutte abbordabili ma che ognuna di esse presenta delle insidie (basti ricordare i recenti passi falsi fatti proprio contro lo Spezia). Il Milan, reduce dalla sconfitta per 2 a 1 rimediata contro il Torino, si trova al terzo posto in classifica con 26 punti. Lo Spezia, reduce anch’esso dalla sconfitta per 2 a 1 rimediata contro la Fiorentina, si trova al sedicesimo posto in classifica con 9 punti.

Dove vedere Milan Spezia: l’orario del match

La sfida tra Milan e Spezia andrà in scena sabato 5 novembre alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Giuseppe Meazza in San Siro di Milano.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Milan Spezia

La partita in questione sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky e su Dazn. (Attiva DAZN a partire da 29.99 €/mese). Su Sky il match sarà trasmesso sui canali 201, 202 e 251. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.