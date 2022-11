Serie A, probabili formazioni Milan Spezia: diversi dubbi per Pioli

Probabili formazioni Milan Spezia: verso il match

Primo obiettivo stagionale raggiunto per il Milan di Pioli, che è riuscito a passare il turno di Champions League classificandosi secondo, alle spalle del Chelsea, accedendo così agli Ottavi di finale della competizione europea. Seppur i rossoneri siano reduci dalla sconfitta per 2 a 1 rimediata contro il Torino, il loro inizio di stagione è stato ottimo ed attualmente si trovano al terzo posto in classifica con 26 punti. Le ultime partite prima della sosta per il Mondiale vedranno il Milan affrontare lo Spezia (in questo tredicesimo turno di campionato), poi la Cremonese e la Fiorentina. Tre partite abbordabili per la squadra di Pioli, ma ognuna di esse presenta comunque delle insidie (basti ricordare i recenti passi falsi fatti dal Milan proprio contro lo Spezia nelle precedenti stagioni). Lo Spezia di Gotti non naviga ancora in ottime acque. La squadra è reduce dalla sconfitta per 2 a 1 rimediata contro la Fiorentina e si trova al sedicesimo posto in classifica con 9 punti (a soli 3 punti dalla zona retrocessione).

Probabili formazioni Milan Spezia: le scelte dei due allenatori

QUI MILAN – Diversi i dubbi di formazione per Pioli, che dovrà far fronte ad una squadra leggermente stanca dopo la vittoria in Champions League, oltre ad alcune assenze come quelle di Dest, Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Saelemaekers e Calabria. Il modulo scelto dal tecnico rossonero sarà il 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali. Kalulu e Theo saranno i terzini, mentre al centro lotta a tre per 2 maglie tra Tomori, Gabbia e Kjaer. Dovrebbe sedere in panchina Tonali, così sulla mediana sicuro del posto Bennacer, con Krunic e Pobega in ballottaggio fra loro due. Sulla trequarti spazio a Messias, Brahim Diaz e Leao. La prima punta dovrebbe essere Origi, visto che Giroud ha giocato in Champions ma il ballottaggio resta aperto.

QUI SPEZIA – Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Nikolaou, oltre che degli indisponibili Bastoni, Gyasi e Kovalenko. Il modulo scelto sarà probabilmente il 3-5-2 con Dragowski in porta. In difesa pronti Ampadu, Caldara e Kiwior. Sulla destra Holm, a sinistra Reca. A centrocampo Ekdal, Bourabia ed Agudelo. Ballottaggio per chi affiancherà Nzola in attacco, che coinvolge Strelec, Verde e Maldini.

Probabili formazioni Milan Spezia: lo schieramento in campo

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer/Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega/Krunic; Messias, Diaz, Leao; Origi/Giroud. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Strelec/Verde/Maldini, Nzola. All.: Gotti.