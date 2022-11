La sconfitta interna per 0-2 contro il Lecce potrebbe costare l’esonero a Dejank Stankovic. L’ex allenatore della Stella Rossa ha perso 4 delle ultime 5 e ora la sua posizione è a forte rischio. Contro il Lecce, la compagine blucerchiata ci ha provato, risultando anche migliore sul piano del possesso palla ma sterile in attacco. Degli 11 tiri totali, solo 3 sono andati verso la porta e il portiere Falcone del Lecce è stato inoperoso tutta la gara.

Esonero per Stankovic: ecco il nome del sostituto

Ora per l’allenatore serbo la situazione si fa molto delicata e la dirigenza della Samp sta riflettendo sul da farsi. La squadra è attualmente penultima con 6 punti in 15 partite, frutto di una vittoria e 3 pareggi, e la posizione dell’allenatore è molto complicata. Il cambio di guida tecnica non ha portato i risultati sperati e l’assenza di reazione potrebbe costare l’esonero a Deki Stankovic. Il sostituto potrebbe essere un grande ritorno: Claudio Ranieri. Ranieri ha lasciato la panchina della Samp nel maggio 2021, dopo un ottimo nono posto con ben 52 punti conquistati, risultati che oggi sembrano pura utopia. E da quanto sembra circolare nelle ultime ore, Ranieri sarebbe anche disposto ad accettare la panchina dei blucerchiati, convinto di poter fare l’ennesimo miracolo sportivo della sua carriera.