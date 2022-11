La sconfitta contro la Juventus è stata un fulmine a ciel sereno per l’Inter – e Simone Inzaghi – che stavano risalendo la china. Le parole di Marotta sono state chiare: “C’è amarezza per la partita di Torino. La nostra è stata una sconfitta assolutamente giusta, a gioco lungo la Juventus, nonostante avesse importanti defezioni, ha meritato di vincere. Io non guardo le statistiche, ma in questo caso devono portarci a profonde riflessioni al nostro interno [..] Siamo l’Inter, non siamo abituati a questo“.

Inter e ora? Cosa fai con Inzaghi?

Sui social i tifosi stanno chiedendo all’Inter l’esonero di Inzaghi, portando come esempio quello di Tuchel, esonerato dal Chelsea per molto meno, dopo aver vinto una Champions. Al tecnico neroazzurro si imputano gli errori di lettura della gara. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società ha il suo bel da fare: “C’è una insoddisfazione palpabile per il cammino in campionato, a tutti i livelli. Ed è una insoddisfazione che porterà con ogni probabilità oggi a un colloquio tra la dirigenza e l’allenatore ad Appiano. . Ma con estrema decisione. C’è la voglia di dare una scossa a una situazione che è giusto definire pericolosa. È bastata una notte per cancellare un mese quasi perfetto, condito dalla qualificazione Champions.”