Luis Alberto, l’agente: “Ciclo alla Lazio potrebbe finire”

Luis Alberto-Lazio, fine corsa? Il trequartista spagnolo vive da tempo una situazione non agevole alla Lazio. Il giocatore ha un rapporto conflittuale con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, non soltanto per la situazione tattica relativa al modulo preferito dell’allenatore che, di fatto, lo esclude sistematica dall’undici di partenza. La reazione dello spagnolo dopo la sostituzione nel derby ha confermato che con Sarri esistono problemi relazionali che vanno oltre il campo.

Luis Alberto, addio alla Lazio già a gennaio?

In un contesto del genere, è logico ipotizzare che il giocatore possa voler cambiare aria già nel mercato invernale ed è quello che ha confermato al Corriere dello Sport Miguel Alfano, agente di Luis Alberto. “Sia noi che la società vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda. Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse acettare che nel calcio spesso i cicli possono finire”.

Il rapporto tra il giocatore spagnolo e la società di Lotito è insomma arrivato al capolinea e, a patto di non scendere di livello, il trequartista classe 1992 potrebbe accettare di buon grado anche sistemazioni diverse dalla sua Spagna, dove gli estimatori abbondano. Ora la palla passa a Lotito, notoriamente tutt’altro che incline a cedere facilmente se le condizioni di un affare non lo convincono.

Luis Alberto è alla Lazio dal 2016, anno in cui i biancocelesti lo prelevarono dal Deportivo La Coruna. Ha totalizzato finora 236 presenze e 44 reti in tutte le competizioni con la maglia dei capitolini. In questa stagione ha totalizzato 17 presenze (la maggior parte delle quali da subentrante) e segnato 4 reti in tutte le competizioni.