Milan – Fiorentina, Pioli: “Il campionato è ancora lungo”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan – Fiorentina, Stefano Pioli ha voluto salutare Gazidis e dare il suo benvenuto al nuovo ad, Giorgio Furlani: “Non posso che augurare ad Ivan le migliore cose per la sua vita privata e professionale, ci ha fatto piacere che ieri è venuto a salutarci. Conosciamo Giorgio, darà continuità al percorso del club. Buoni propositi sì, veniamo da una brutta prestazione e vogliamo finire con una prestazione diversa”

Milan – Fiorentina, Pioli analizza gli avversari

Il tecnico dei rossoneri sa che i viola non vanno presi con sufficienza: “Grandissimo rispetto per la Fiorentina ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione. Quello che farà la Fiorentina lo sappiamo e lo conosciamo. Noi possiamo determinare la nostra prestazione, e quando ci riusciamo il più delle volte portiamo a casa un risultato positivo”. Per Pioli vincere a Firenze: “Vorrebbe dire dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci”.

La condizione dei calciatori: da Leao a Ibra

L’allenatore dei campioni d’Italia in carica ha commentato il momento no di Rafa Leao: “Vale per tutti i giocatori, nel senso che non è così facile mantenere alto il livello giocando così tanto. Ma un giocatore con le sue potenzialità deve riuscirci”. Lato infortuni invece ha svelato le condizioni di Maignan: “Sta sicuramente meglio ma non è pronto per giocare domani. Il recupero arriverà più avanti”. Sul futuro rientro della punta svedese: “Il programma è che Zlatan Ibrahimovic venga con noi a Dubai ma che sia disponibile per la Salernitana dirlo oggi è un po’ troppo presto. Da Dubai in poi aumenterà i carichi di lavoro: il programma si svilupperà giorno per giorno. Non è così immediato, vediamo come si sviluppa”.