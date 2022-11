Il match di domenica valevole per la quindicesima giornata di Serie A vedrà contro due squadre che prima della sosta vogliono dire arrivederci con una vittoria al campionato. Atalanta e Inter, infatti, metteranno in campo gli uomini migliori e leggendo le probabili formazioni saltano subito all’occhio alcuni nomi.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

CASA ATALANTA – Gasperini ha voglia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Lecce e metterà in campo gli uomini migliori, con l’unico dubbio legato a Demiral. Il turco è restato in panchina nella sfida col Lecce per un affaticamento ed è in dubbio la titolarità nel match contro l’Inter. Ritorna in panchina dopo la sospensione Palomino.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Malinovskyi; Zapata, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CASA INTER – Inzaghi arriva a Bergamo dopo la roboante vittoria interna per 6-1 contro il malcapitato Bologna. L’unico dubbio per l’allenatore dell’Inter è legato alla presenza di Brozovic. Il croato ha giocato uno spezzone contro il Bologna e potrebbe riprendersi una maglia da titolare dopo quasi due mesi ai danni di Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia Dzeko-Lautaro.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.