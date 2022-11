E alla fine ha avuto ragione lui: Palomino è stato assolto dal tribunale dopo l’accusa del 26 luglio scorso di doping. Con una nota, il difensore atalantino era stato sospeso ufficialmente: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. L’atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita. Il controllo è stato disposto da NADO Italia”. Lui, però, si era proclamato innocente fin dall’inizio ed ha avuto ragione.

Palomino e il caso doping: assolto

Dopo essere stato sospeso per doping a fine luglio, Palomino potrà rientrare in campo dopo l’assoluzione dello stesso tribunale. Come riportato dall’Ansa “Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia – apprende l’ANSA in ambienti calcistici – ha assolto il calciatore dell’Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell’estate scorsa.”

Rientro fondamentale per Gasperini

Quello di Palomino è un rientro fondamentale per la compagine atalantina e per Gian Piero Gasperini, che potrà contare nuovamente su uno dei punti fermi della scorsa stagione. Dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli, i bergamaschi affronteranno il Lecce mercoledì 9 e poi l’Inter domenica 13. E proprio per la partita contro la compagine di Simone Inzaghi, Gasperini potrebbe avere nuovamente a disposizione l’argentino, molto vicino al suo ritorno al calcio giocato dopo la sospensione.