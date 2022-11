Il match appena terminato fra Verona e Juventus farà discutere per le decisioni del Var. L’episodio clou che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Verona presenti allo stadio è al minuto 76 con Danilo che prende il pallone con la mano in scivolata. L’arbitro non va nemmeno al Var a controllare e non concede rigore. Al Var ci andrà, però, 8 minuti più tardi, quando Bonucci entra in maniera scomposta su un calciatore del Verona: rigore non concesso perché il difensore juventino tocca prima la palla.

Disastro Var in Verona-Juve: rigore per il Verona?

Resta ancora inspiegabile il motivo per cui l’arbitro Di Bello non sia andato al Var a controllare l’eventuale rigore al minuto 76′ di Verona-Juventus. L’intervento di Danilo, convocato anche dal Brasile per i Mondiali, è sembrato irregolare ma l’arbitro si è fidato di quello che ha visto. Dopo aver segnalato la regolarità dell’azione i tifosi del Verona non ci sono stati e hanno iniziato ad intonare cori contro l’arbitro. Incredula allo stesso modo l’intera panchina di Bocchetti che chiedeva il rigore per fallo di mano del difensore brasiliano. Finale di partita molto molto nervoso con gli uomini del Verona che hanno contestato le decisioni arbitrali anche in virtù del rigore poi tolto dal Var al minuto 84′.