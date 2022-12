Il Napoli ha più di un motivo per essere felice. Oltre alle buone prestazioni dei calciatori ai Mondiali, Kim su tutti, nell’amichevole contro l’Antalyaspor è tornato in campo Kvara dopo l’infortunio patito nell’ultima parte di campionato. Il georgiano ha saltato le tre partite contro Empoli, Atalanta e Udinese a causa della lombalgia. Spalletti aveva deciso di preservarlo, per evitare ricadute, e il suo Napoli ha comunque portato a casa bottino pieno. Oggi, dopo oltre un mese, torna titolare nell’amichevole contro la squadra turca.

Kvara torna in campo: infortunio alle spalle

La compagine di Spalletti, durante il ritiro in Turchia, ha riaccolto il suo numero 77. Dopo l’inizio di stagione devastante, Kvara è stato fermato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Il funambolo georgiano è stato il vero e proprio jolly tirato fuori dal mazzo da Giuntoli che lo ha portato sotto l’ombra del Vesuvio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il suo valore di mercato è schizzato alle stelle e si fanno già i nomi di Real Madrid e PSG per lui. Ma, si sa, Napoli è una bottega cara e difficilmente De Laurentiis potrebbe privarsi del suo gioiellino a meno di offerte clamorose e vicine ai 100 milioni di euro.