Brekalo alla Fiorentina a sorpresa. Questa mattina si era infiammata la voce dell’imminente approdo di Josip Brekalo alla corte di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.

La notizia a sorpresa si era diffusa dopo che questa mattina Gollini, come vi avevamo anticipato, si è presentato a CastelVolturno come nuovo secondo portere del Napoli. Pochi minuti fa, però, da Firenze sembra che il calciatore sia si ad un passo dall’addio, ma per trasferirsi alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, la squadra viola si era già interessata al ragazzo, ma nelle ultime ore avrebbe chiuso a sorpresa a Milano con l’entourage del ragazzo. L’ala arriverebbe a titolo definitivo direttamente dal Wolfsburg per rilanciarsi visto che stava vivendo gli ultimi mesi da separato in casa. Per la viola un altro colpo di mercato dopo l’approdo di Salvatore Sirigu dal Napoli, che ha visto il trasferimento di Gollini al Napoli. Brekalo dopo l’ottima stagione con il Torino, vuole rilanciarsi in Serie A a disposizione di mister Italiano.