Cremonese-Inter con una sorpresa: ecco l’azzardo di Inzaghi

Il match fra Cremonese e Inter valevole per la ventesima giornata della Serie A è una finale per entrambe le squadre. Se da una parte la compagine di Ballardini ha mostrato una buona ripresa, i neroazzurri hanno chiarito perché viene conosciuta come Pazza Inter. Dopo le vittorie di spessore con Napoli e Milan sono arrivate due partite deludenti con Monza, 2-2, e Empoli, 0-1 in casa. La gara di oggi pomeriggio è fondamentale per Inzaghi che, controcorrente, schiererà Gagliardini in campo dal primo minuto.

Cremonese-Inter: Asllani ancora fuori

Le dichiarazioni di Gagliardini post Monza non hanno fatto altro che turbare l’atmosfera: “Non penso di poter accettare ancora questo tipo di minutaggio, anche se questi anni, specialmente gli ultimi, sono stati di grande crescita. A 28/29 anni so di poter dare ancora molto e mi sento bene. Ho capito qui all’Inter come reagire nei momenti difficili per un giocatore, quando giochi poco. A giugno prenderò le mie decisioni e vedremo“. La scelta di Inzaghi sui centrocampisti resta alquanto opinabile, con Asllani chiesto titolare a furor di popolo dai tifosi neroazzurri, ancora fuori. La partita fra Cremonese e Inter vedrà tornare fra i titolari Denzel Dumfries che, dopo le brutte partite con Monza e Verona, non aveva giocato nemmeno più un minuto.