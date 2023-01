La pesantissima sconfitta della Juventus al Diego Armando Maradona per 5-1 ha dato una capolista indiscussa alla Serie A e al tempo stesso ha riaperto la corsa per il secondo posto. L’Inter e il Milan faranno di tutto per approfittare dello scivolone dei bianconeri dopo 8 vittorie consecutive della squadra di Allegri. Il Milan affronterà il Lecce fuori casa, i neroazzurri invece giocheranno a San Siro contro il Verona. Guardando le formazioni di Inter-Verona, però, spiccano assenze importanti come Lukaku e Barella.

Inter-Verona: dubbi sulle formazioni

In casa Verona il tecnico Zaffaroni proporrà probabilmente l’undici che ha sconfitto il Sassuolo, senza effettuare modifiche. Dando invece uno sguardo alle probabili formazioni, in casa Inter ci sono ancora molti dubbi e Inzaghi scioglierà le riserve solo all’ultimo. Salta all’occhio l’assenza di Barella, vero e proprio highlander neroazzurro, oltre a quella di Lukaku. Sulle fasce tornano titolari Darmian e Dimarco, in difesa confermato il trio Bastoni, Skriniar e Acerbi, in porta ormai titolare Onana. Dubbi a centrocampo, con Calhanoglu a mezzo servizio che si candida per una maglia da titolare al fianco di Mkhitaryan e Gagliardini, con Asllani escluso dai titolari, solo panchina per Barella. In attacco Correa insidia Lautaro Martinez, con Dzeko sicuro del posto e Lukaku non convocato.