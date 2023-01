Il pareggio della Juventus contro l’Atalanta per 3-3 ha dato ai bianconeri un punto contro una squadra organizzata come quella di Gasperini ma gli effetti della penalizzazione si stanno vedendo anche in borsa. Come riportato dall’ANSA, il titolo è andato in calo del 5,1%. Non è bastata la buona prestazione della squadra di Allegri contro l’Atalanta, chiusasi sul 3-3 dopo un match emozionantissimo. Partono benissimo gli uomini di Gasperini, che trovano il vantaggio dopo qualche minuti, la Juventus la ribalta e chiude il primo tempo sul risultato di 2-1. In apertura di secondo tempo, l’Atalanta mette a segno due reti, andando in vantaggio per 2-3; chiude Danilo per il 3-3 finale.

La Juventus cala in borsa: il comunicato ANSA

Come riportato sulle pagine dell’ANSA, la Juventus in borsa non naviga in buone acque: “Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions League: il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ingresso, ha chiuso in calo del 5,1% a 0,31 euro, dopo un minimo di seduta a quota 0,28. Molto forti gli scambi: nella giornata sono passate di mano 34 milioni di azioni della società bianconera, contro i 5,3 milioni di titoli scambiati venerdì.”