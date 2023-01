Napoli, altri guai dopo la Coppa Italia: Kvara è in dubbio per Salerno

Il Napoli si lecca le ferite dopo la pessima figura rimediata in Coppa Italia. I partenopei, peraltro in superiorità numerica durante i supplementari, sono stati eliminati dalla competizione ai rigori dalla Cremonese, ultima in classifica in Serie A. La squadra di Spalletti è apparsa svagata e disunita e adesso deve fare anche i conti con i problemi fisici del suo trascinatore, Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, problemi per Kvaratskhelia

Il georgiano, già assente nella sfida di Coppa Italia di ieri contro i grigiorossi, ha svolto lavoro personalizzato in palestra nell’ultima seduta di allenamento. La presenza dell’esterno nell’importante derby di campionato contro la Salernitana, in programma sabato, è dunque in serio dubbio.

Nel caso Kvaratskhelia non dovesse farcela, è pronto Eljif Elmas. Il giocatore macedone è stato, tra l’altro, l’unico sufficiente tra le fila del Napoli nella figuraccia contro la Cremonese.