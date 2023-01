Rientro Kvara – Il Napoli vola a a vele spiegate nella corsa scudetto. La vittoria con la Salernitana ha reso la fuga dei partenopei ancora più solitaria dopo le clamorose e pesantissime sconfitte di Milan ed Inter.

Rientro Kvara contro la Roma

Il Napoli con i 50 punti conquistati in questo girone d’andata può ora vantare ben 12 punti di vantaggio sui rossoneri e 13 su Inter, Lazio e Roma. Numeri da record che fanno già sentenziare a molti addetti ai lavori di un campionato ormai chiuso. Intanto Luciano Spalletti può sorridere ancora di più in vista dell’attesa sfida contro la sua ex Roma, per le ottime notizie che arrivano dall’infermeria.

I giallorossi sono sicuramente un osso duro da affrontare in questo momento, visto che nel 2023 sono ripartiti con numeri importanti e giocatori ritrovati. Il Napoli però, ha dimostrato che non esistono distrazioni, esclusa la parentesi Cremonese in Coppa Italia, e potrà contare anche su un rientro importantissimo in attacco.

Il talento georgiano Kvaratskhelia ha, infatti, smaltito l’attacco influenzale che l’ha tenuto lontano dal campo nelle ultime due gare e può tornare disponibile per il tecnico. A questo punto sembra scontata la sua presenza da titolare nel tridente offensivo che affronterà i giallorossi nella prossima giornata di campionato.