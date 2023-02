De Ketelaere non si sblocca, la ‘colpa’ è di Giroud

De Ketelaere non riesce ancora ad ingranare la marcia giusta. Il calciatore presentato in estate come il colpo dell’anno, nei piani societari avrebbe aiutato il Milan a fare il salto di qualità anche in Europa ma invece a distanza di mesi, la situazione è ben diversa. L’ex Bruges fino a oggi ha disputato 27 match con la maglia rossonera (pochi da titolare e spesso subentrando dalla panchina). La sua casella dei gol è ancora a zero. A spiegare il deludente andamento del belga è un suo compagno di reparto.

Giroud dice la sua su De Ketelaere

Il bomber francese in un’intervista rilasciata a Dazn ha parlato anche dell’ex attaccante del Club Bruges, affermando di stargli molto vicino. In particolar modo il numero 9 rossonero ha affermato di averlo abbracciato dopo il mancato gol contro il Tottenham perché è in momenti del genere che il gruppo deve compattarsi e restare unito. Inoltre il francese si sente un po’ colpevole perché proprio a causa di un suo fuorigioco al belga è stato annullato il gol contro la Sampdoria, non a caso ha dichiarato : “Volevo che segnasse anche perché contro la Sampdoria gli hanno annullato un gol per un mio fuorigioco, è colpa mia se non si è già sbloccato. Spero che segni a Londra contro il Tottenham”. Secondo Olivier Giroud a De Ketelaere basterebbe una rete per sbloccarsi e giocare ai livelli che società e tifosi si aspettano. Non a caso la scorsa stagione il 21enne ha realizzato 18 gol in 49 partite.