Napoli festa Scudetto, il sindaco Gaetano Manfredi valuta un evento in piazza.

Il grande evento sembra essere sempre più vicino, visti i risultati della squadra dei partenopei in Serie A e anche in Champions League. In città non si pensa ad altro.

Napoli festa Scudetto Manfredi, spunta l’ipotesi Piazza Plebiscito. Parla il sindaco Manfredi

Ecco cosa ha dichiarato nella giornata di oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Radio Crc:

“Stiamo valutando un’ipotetica festa scudetto a Piazza del Plebiscito. Sarebbe uno Scudetto della città. Ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi partecipa. L’ipotesi che stiamo valutando è di un maxi schermo il giorno dell’ultima partita. È un’ipotesi realistica.

Io credo che questo Scudetto è uno Scudetto che non è solamente capacità sportiva, ma anche organizzativa. È anche uno stile, qualcosa in più senza nulla togliere ai primi due con Maradona“.

Una Napoli diversa, leader nel calcio

Manfredi ha spiegato il perché ha la questa sensazione e i tifosi sognano in grande:

“È qualcosa di diverso perché c’è tanto di una Napoli che vuole affermare di mantenere la propria tradizione e di fare le cose per bene. Le prestazioni in Champions League mostrano una Napoli leader nel calcio e che lo vuole essere anche in altri settori. De Laurentiis ci pensa alla vittoria della Champions League. Ci sono delle squadre fortissime, ma penso che il Napoli dirà la sua“.

La festa in programma potrà essere vissuta quando finirà il campionato in Piazza del Plebiscito il prossimo 4 giugno, con la partecipazione di Gigi D’Alessio.

Tuttavia, c’è anche il pensiero di organizzare appuntamenti nei singoli quartieri così da evitare sovraffollamenti in centro, visto l’enorme numero di persone previste.

Si lavora anche sul piano traffico e per la gestione dell’ordine pubblico.

Uno degli aspetti importanti, sarà infatti quello di conciliare la spontaneità del momento con la sicurezza di tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda i lavori al Maradona per Italia-Inghilterra, il sindaco ha affermato: “Io ci tenevo molto che la Nazionale tornasse a Napoli e dobbiamo ringraziare il Presidente Gravina che ha mantenuto questo impegno e De Laurentiis che ha lavorato su questa ipotesi. Ci siamo impegnati a fare dei lavori per garantire una migliore accoglienza“.