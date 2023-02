Inter: quante novità di formazione, a cominciare dal portiere

L’Inter che affronterà tra poco l’Udinese sarà una formazione per certi versi rivoluzionata. A cominciare dal portiere, fino all’attaccante. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di ottenere necessariamente i 3 punti dopo la prova opaca dell’ultimo turno contro la Sampdoria.

Le novità di formazione dell’Inter

Samir Handanovic al posto di Onana non sarà l’unica novità della serata per l’Inter. Davanti allo sloveno il terzetto sarà composto da Acerbi, dal rientrante Bastoni e da Darmian, con Skriniar inizialmente in panchina. In cabina di regia spazio a Brozovic dal primo minuto, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulle fasce tornano Dumfries e Dimarco. In avanti, turno di riposo per Lautaro Martinez, con la coppia Lukaku-Dzeko. Proprio da Lukaku ci si aspetta quel gol che lo sbloccherebbe definitivamente in un’annata finora negativa, per non dire deludente. Ma il tempo per recuperare ancora c’è e per lui la partita di stasera potrebbe essere quella della svolta.