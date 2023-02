Quello che si presenta ai microfoni di Sky dopo Inter-Udinese è un Inzaghi molto soddisfatto dei tre punti arrivati dopo una partita molto chiusa. Presentatosi con la sorpresa Handanovic, il tecnico dell’Inter ha dato un turno di riposo a Lautaro, subentrato poi al posto di Lukaku e autore del 3-1 finale, e Calhanoglu, schierando Lukaku e Brozovic dall’inizio.

Inter-Udinese, Inzaghi: “Sapevamo delle difficoltà”

PARTITA – “L’Udinese è fisica, tecnica, ti mette in difficoltà: all’andata abbiamo pagato dazio. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo col neo del gol preso con palla in uscita, dovevamo stare più in protezione perché la palla non era consolidata. Ma sono soddisfatto, è una vittoria importante che ci fa proseguire.”

LUKAKU – “Secondo me sta migliorando partita dopo partita e a ogni allenamento. Abbiamo grandissima fiducia in lui, ci sta mettendo tutto l’impegno possibile. Un numero? Faccio fatica a dare numeri, se sta giocando tante partite titolare è in buonissima condizione.”

HANDANOVIC – “Ha avuto qualche problemino dopo il ritiro di Malta e non l’ho avuto a disposizione. Sta molto bene, è un portiere importante e ci serve tantissimo anche per far tirare il fiato a Onana che veniva da una lunga serie. Contento per Samir, ma non abbiamo dubbi.”