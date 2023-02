La partita fra Inter e Udinese inizia con una sorpresa: Handanovic titolare. Il portiere sloveno è fuori da vari mesi per un infortunio e contro la sua ex squadra tornerà fra i pali. La scelta di Inzaghi di tenere fuori Onana ha fatto infuriare i tifosi che sul web a gran voce chiedono l’esonero del tecnico. A Inzaghi viene imputata mancanza di polso e errori nella scelta dei titolari, questa di Handanovic è solo l’ultima scelta molto contestata dai tifosi, e nelle sostituzioni, spesso tardive o sbagliate.

Inter-Udinese: in porta torna titolare Handanovic

Nel pomeriggio era circolata la notizia di un possibile turnover in porta con Handanovic fra i pali per Inter-Udinese e sul web si era scatenata l’ira dei tifosi neroazzurri. Ora è ufficiale e lo sloveno tornerà titolare dopo vari mesi di assenza. I supporters neroazzurri si chiedono il perché di questa scelta, vista la buona condizione di Onana, che ne esclude problematiche fisiche. Allo stesso modo non sembrerebbe essere una scelta tecnica viste le ultime due uscite del camerunense, contro Samp e Milan, risultato inoperoso e sicuro nelle poche parate effettuate. Sembrerebbe essere una scelta che punta a preservare il dualismo Handanovic-Onana visto a inizio anno con lo sloveno parso non più in forma smagliante. La scelta di Inzaghi, quindi, risulta incomprensibile per i tifosi neroazzurri, scatenati sotto le pagine social dell’Inter.