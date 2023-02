L’Atalanta si allontana dalla Champions: Lecce corsaro a Bergamo

Le vittorie di ieri di Milan e Inter hanno messo pressione all’Atalanta, impegnata nel match delle 12:30 contro il Lecce. Nonostante le parole di mister Gasperini ai microfoni di Sky prima della partita, le vittorie delle due milanesi hanno pesato sulla prestazione degli orobici: “Il treno corre, dobbiamo correre anche noi, ma la nostra corsa è su noi stessi. Ci aspetta una partita molto combattuta contro un Lecce che ha messo in difficoltà tutte le squadre davanti in classifica. I giallorossi hanno una buona squadra, con qualità e numeri, e stanno facendo un ottimo campionato“.

Atalanta-Lecce 1-2: addio Champions?

La sconfitta interna dell’Atalanta contro il Lecce di Baroni complica la classifica per la squadra lombarda. Il Lecce con questa vittoria si porta a 27 punti, piazzandosi per ora al 13esimo posto staccando Fiorentina e Sassuolo di 3 punti e portandosi a +10 dal terzultimo posto. La squadra di Gasperini, invece, è attualmente al quinto posto con 41 punti a parimerito con la Roma e a +2 dalla Lazio. Le due squadre romane, però, hanno una partita in meno e potrebbero superare entrambe l’Atalanta. La Lazio è attesa in pomeriggio a Salerno contro la Salernitana, la Roma giocherà questa sera all’Olimpico contro il Verona. Due partite sulla carta abbordabili per le romane ma da non sottovalutare.