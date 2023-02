Lecce: tre assenze pesanti in casa giallorossa, ecco la formazione anti-Atalanta

Il Lecce tra poco affronterà l’esame Atalanta, e non sarà di certo semplice. Ad aumentare questa difficoltà saranno tre assenze pesanti in casa giallorossa, che comunque grazie alla lunga e completa rosa regalata da Corvino a mister Baroni, potrà ovviare a queste defezioni. Partita difficile come ben si sa, ma il Lecce ha nelle corde la possibilità di disputare una partita che possa mettere in difficoltà gli uomini di Gasperini. Ecco di seguito la formazione del Lecce.

La formazione del Lecce contro l’Atalanta

A Bergamo contro l’Atalanta, nel Lecce non ci saranno Umtiti in difesa e Strefezza nel tridente offensivo, oltre allo squalificato Gonzalez. Dovrebbe toccare a Tuia affiancare Baschirotto anche se Ceccaroni e Romagnoli reclamano spazio. In avanti sarà Banda a giocare insieme a Di Francesco e Colombo. Più indietro nelle gerarchie Oudin. Ecco lo schieramento tattico del Lecce nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco. All. Baroni