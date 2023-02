Umtiti non sarà disponibile per la trasferta di Bergamo, il Lecce perde un pezzo pregiato

Non si è fatto in tempo ad elogiare la coppia centrale del Lecce composta da Baschirotto-Umtiti che subito è arrivata una defezione in casa Lecce. Nulla di grave per carità, però i giallorossi affronteranno la difficile trasferta di Bergamo senza il loro difensore principe: Samuel Umtiti.

Le condizioni di Umtiti

Umtiti non partirà per Bergamo, a metterlo fuori gioco è stato un risentimento muscolare. Nell’ultimo allenamento, Umtiti ha svolto un lavoro differenziato e gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia destra. Nulla di particolare, come detto, ma che non gli permetterà di scendere in campo domenica contro l’Atalanta a ora di pranzo. Il Lecce perde una pedina fondamentale e mister Baroni cercherà di sostituirlo nel miglior modo possibile, in una partita che per il Lecce si presenterà difficile, soprattutto in fase difensiva. Per sostituire Umtiti mister Baroni dovrebbe scegliere Ceccaroni al fianco di Baschirotto.