Il Lecce contro l’Atalanta con il dubbio Umtiti, ecco perchè

In Spagna i giornali e i media celebrano Baschirotto, reputandolo l’artefice della rinascita di Umtiti, per la gioia del Lecce, che si gode entrambi. Chissà se in terra spagnola invece stiano solo rimpiangendo l’addio del difensore proveniente dal Barcellona? L’attualità delle cose vede la coppia centrale Baschirotto-Umtiti artefice del super campionato e della ottima fase difensiva del Lecce, che nella prossima gara contro l’Atalanta verrà messo a dura prova dal fenomenale attacco della squadra di Gasperini.

Dubbio Umtiti contro l’Atalanta

Contro l’Atalanta il Lecce si porterà avanti il dubbio Umtiti. Il motivo? Si è allenato a parte Samuel Umtiti, in differenziato assieme a Maleh. Si tratta di un sovraccarico muscolare che dovrebbe però permettere al difensore di essere del match. Ma il Lecce non vuole rischiare nulla, guardando soprattutto al lungo periodo e ora che mister Baroni ha delle alternative a disposizione, la prevenzione di un fastidio muscolare deve e può essere scongiurata. Ecco perchè il Lecce si presenterà a Bergamo contro l’Atalanta con il dubbio Umtiti.